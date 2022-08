Oplopende spanningen in de coalitie: boze VVD-leden kruisen de degens over de asieldeal

Tijdens de ellenlange formatie van Rutte IV was het al te horen: als de onderhandelingen ergens over klappen, is het over migratie en asiel. En nu het kabinet er nog geen driekwart jaar zit, is het alsnog dát onderwerp dat het kabinet bedreigt.



Geen dossier ligt bij de vier regeringspartijen zo gevoelig. Hun achterbannen denken er fundamenteel anders over. Het tekort aan opvangplekken voor asielzoekers leidde de hele zomer daarom tot verhitte gesprekken achter de schermen. Waar VVD en CDA een rem wilden op de instroom, pleitten D66 en ChristenUnie juist voor meer opvangplekken.