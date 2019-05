Opkomst EU-verkiezingen hoger dan in 2014

De opkomst bij de Europese verkiezingen is een stuk hoger uitgevallen dan vijf jaar geleden. Volgens een peiling van onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de NOS is 41,2 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus gegaan om 26 Nederlandse afgevaardigden voor het Europees Parlement te kiezen. In 2014 was dat 37,3 procent.