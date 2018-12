Opgestapt PVV-Kamerlid: Geen steun van fractie tijdens 'verschrikkelijk’ jaar

PVV- vicefractievoorzitter Fleur Agema maakte gisteren bekend dat Gerbrands de Kamer officieel zou verlaten. Ze was al een tijd niet meer aanwezig bij debatten in het parlement, maar de precieze reden was onbekend.



In haar afscheidsbrief schrijft Gerbrands dat het afgelopen jaar ‘verschrikkelijk’ is geweest. ‘Voor mijn collega en vriendin Willie Dille, maar ook voor mijzelf.’ Dille pleegde in augustus zelfmoord. Vlak daarvoor plaatste ze een video op Facebook waarin ze verklaarde slachtoffer te zijn geweest van een groepsverkrachting van door moslims die wilden dat ze haar mond zou houden in de gemeenteraad.



De zelfmoord greep haar enorm aan, maar op veel medeleven hoefde ze niet te rekenen. ‘Als je lid bent van politieke familie verwacht je steun. De kille werkelijkheid is dat ik die steun maar van een enkeling heb ervaren’, schrijft Gerbrands, die daarom heeft besloten uit de Kamer te vertrekken. Ze blijft nog wel actief in de Haagse raad. ‘Mijn doel en missie zijn nog steeds hetzelfde als die van de PVV’, licht ze die keuze toe.



Verder gaat Gerbrands, die verpleegkundige was en zich namens de PVV jarenlang over de gezondheidszorg ontfermde, weer werken in de zorg. Daar ligt ‘nog altijd mijn passie’.