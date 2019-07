Opgestapt Kamerlid PvdD: ‘Thieme regeert met ijzeren hand’

FNV: Minister traineert onderzoek naar problemen in jeugdzorg

18 juli Minister De Jonge (Volksgezondheid) treuzelt bewust met het vergaren van de juiste informatie over de problemen in de jeugdzorg. Die beschuldiging uit vakbond FNV vandaag. De werknemers willen nu via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) de waarheid in beeld te krijgen.