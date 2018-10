OPCW doet onderzoek dat Russen slecht uitkomt

In april, toen de Russische spionnen in Den Haag hun hackpoging zouden hebben gedaan, deed de OPCW onderzoek naar de vergiftiging van de voormalig Russische spion Sergei Skripal en de chemische aanval op de Syrische stad Doema. Rusland is een bondgenoot van het Syrische regime van Bashar al-Assad.

In beide gevallen schakelde de OPCW het Spiez-laboratorium van de Zwitserse overheid in Bern in. Dat is uitgerekend de bestemming die de vier Russische inlichtingenmedewerkers na Den Haag op hun agenda hadden staan - de treintickets waren al gekocht.

In 1997 opgericht

De OPCW is een aan de Verenigde Naties gelieerde organisatie die in 1997 is opgericht om chemische wapens te (doen) vernietigen en te voorkomen dat ze ooit nog gebruikt zullen worden. Slechts vier landen hebben het verdrag op basis waarvan de OPCW is opgericht, de Chemical Weapons Convention, niet ondertekend. Dat zijn Egypte, Israël, Noord-Korea en Zuid-Soedan.

Rusland is dus wel aangesloten bij de OPCW. Maar dat belet het land niet om uitkomsten van onderzoek van de organisatie in twijfel te trekken. Dat gebeurde zowel bij de uitkomsten van het OPCW-onderzoek naar het gebruik van chemische wapens in Syrië als de vergiftiging van Skripal.

Nobelprijs

In 2013 kreeg de organisatie de Nobelprijs voor de Vrede, voor haar 'uitvoerige inspanningen om chemische wapens te elimineren'. Het Nobelprijscomité beschouwde de toekenning van de prijs aan de OPCW ook als een oproep aan Amerika en Rusland.