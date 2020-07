Ook VVD en PvdA willen kijken naar bruikbaarheid mondkapjes, ook in buitenruimte

De Tweede Kamerfractie van de VVD, die van de PvdA en GroenLinks willen ook van het kabinet weten of er toch niet nog eens gekeken moet worden naar de bruikbaarheid van mondkapjes, ook in de buitenruimte.



,,Het meest maak ik mij zorgen over het feit dat de belangrijkste maatregel, die waar we het meest van verwachtten, de 1,5 meter, sleets is geworden’’, zei Aboutaleb gisteren, ook namens de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. ,,Voor heel veel mensen heeft die geen betekenis meer, en dat betekent dat we ons moeten beraden op what’s next.”

Het kabinet liet gisteren nog eens weten dat het gebruik van mondkapjes door burgers niet wordt overwogen. In de Tweede Kamer was tot dusver ook geen meerderheid voor zo’n plicht. Toch is coalitiepartij VVD nu minder terughoudend.



,,Ik begrijp de oproep, misschien is een bredere mondkapjesplicht een mogelijke oplossing", zegt Tweede Kamerlid Hayke Veldman Tegelijk ‘kleven er ook nadelen aan’, zegt hij wel. ,,Het is daarom goed om nadere verkenning te doen naar plussen en minnen van een mondkapjesplicht. Als het iets toevoegt dan moeten we dat doen, als het louter schijnveiligheid creëert dan moeten we het niet doen.”

Quote De 1,5 meter is sleets geworden Ahmed Aboutaleb , Burgemeester Rotterdam Volgens ChristenUnie kan het ‘dragen van een mondkapje juist ook onvoorzichtig gedrag in de hand werken’. ,,Het is nog te vroeg om daarover te beslissen. We willen eerst afwachten of we met betere naleving van de geldende regels en grotere bereidheid om te testen het virus weer onder controle krijgen", zegt Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber.

'Tweede golf’

Toch vindt de Haagse burgemeester Jan van Zanen dat er ‘meer nodig is’ om ‘een tweede golf van het coronavirus te voorkomen’. ,,Maar dat moet wel helpen. Advies van het RIVM en een landelijk kader lijken me wel behulpzaam.”

Van Zanen: ,,We zien het ontstaan van kleine brandhaardjes. In een dichtbevolkte stad en regio als de onze is het risico van besmetting sowieso groot. Tel daar de minder actieve naleving van coronamaatregelen - bewust maar vooral onbewust - door mensen bij op.”

Kritiek

Tegelijk vindt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, ook de voorzitter van het Veiligheidsberaad van burgemeesters dat een mondkapjesplicht juist onverstandig is. „Vanuit de uitvoerbaarheid zeg ik: dit gaat chaos opleveren. Dan gaat het bonnen regenen.”

Bovendien ziet hij het nut niet. „De kern van ons beleid is afstand houden. Dat voorkomt besmettingen. Met een mondkapje op, loop je het risico dat de anderhalve meter afstand niet meer wordt nageleefd”, zei Bruls in het radioprogramma Spraakmakers. „Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar dit is niet iets wat breed wordt gedeeld in burgemeestersland”, zei Bruls over de oproep van Aboutaleb.

Onderzoek

Het RIVM liet vanmorgen nog eens weten dat er ‘geen eenduidig wetenschappelijk bewijs is dat een mondkapje werkt’. Door mondkapjes in de openbare ruimte verplicht te stellen, zoals in andere landen in toenemende mate gebeurt, ‘geef je ook de verkeerde boodschap af’, aldus een woordvoerster. Het voorschrift om 1,5 meter afstand te houden tot anderen zou weleens aan belang kunnen inboeten, doordat mensen zich beschermd voelen door het mondkapje. Ze worden vaak ook niet goed gebruikt, voegt de woordvoerster eraan toe.



Tegelijk publiceerde de Universiteit van Utrecht vandaag een onderzoek dat het mondkapje op straat juist wel een voorwaarde is om het virus te kunnen bestrijden.