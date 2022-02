Ook na Russische invasie wil Kaag niets beloven over compensatie energieprijs

UPDATE/VIDEO Volt-lei­der Dassen over schorsing Gündogan: ‘Dit is de juiste manier van handelen’

Volt-leider Laurens Dassen verdedigt de schorsing van Nilüfer Gündogan als lid van zijn fractie. Hij zegt te willen staan voor de veiligheid van de medewerkers die melding hebben gedaan van ‘grensoverschrijdend gedrag'. In het onderzoek dat gaande is, krijgt Gündogan volgens hem alle ruimte om haar kant van de zaak te vertellen. ,,Daarom denken wij dat deze manier de juiste manier van handelen is", zei hij in de Tweede Kamer.

15 februari