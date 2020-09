Ook in deze acht regio's volgen strengere coronamaatregelen

In totaal telt ons land 25 veiligheidsregio’s, waarvan dus ruim de helft straks op oranje komt te staan. Eind deze week wordt naar verwachting meer bekend over de aanscherping, melden de veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland. De oplopende besmettingen hebben ‘de volle aandacht'.

,,Het Rijk, de GGD’en, het RIVM en de veiligheidsregio’s beoordelen samen de situatie en stellen risiconiveaus vast. Op dit moment is er overleg tussen genoemde partijen over de inschaling voor de veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Wat dat betekent voor mogelijke aanvullende maatregelen en/of handhaving is nu nog niet bekend. Zodra we meer weten, zullen we dat actief communiceren. We verwachten eind deze week meer informatie hierover te kunnen geven.’’