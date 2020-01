Ook appen met telefoon in houder blijkt levensgevaarlijk

Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft ook grote twijfels bij een totaal appverbod. Maar: ,,Appen tijdens verkeersdeelname is not done, dat is de sociale norm die we met z’n allen moeten nastreven. Techniek kan ons de steun in de rug geven om het gewenste gedrag te bereiken.”



Het allerbelangrijkste echter is volgens VVN de eigen motivatie van mensen om de smartphone tijdens verkeersdeelname niet te gebruiken. ,,Het moet weer normaal worden om niet elk moment van de dag bereikbaar te zijn. Als je een bericht leest of typt is de kans op een ongeval zes keer zo groot. Maak het jezelf dus gemakkelijk door de verleiding weg te halen. Zet je telefoon op ‘niet storen’ en onthoud dat het normaal is om onderweg even niet bereikbaar te zijn.”



Of het tot een totaal appverbod tijdens verkeersdeelname moet komen is voor VVN zeer de vraag. ,,De politie moet dan constateren of het tikje op de navigatie gaat om het bedienen daarvan of dat iemand zit te appen.”



Het is wettelijk verboden voor iedere weggebruiker zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt. Dus kan de politie volgens de organisatie al handhaven op gevaarlijk telefoongebruik in de auto; ook in de houder.