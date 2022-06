Onvrede smeult in Nederland en niet alleen onder de boeren

met video Rutte: Intimide­rend boerenpro­test en gevaarlij­ke situaties zijn onaccepta­bel

Premier Mark Rutte noemt het ‘onacceptabel’ als bij boerenprotesten gevaarlijke situaties ontstaan of politici worden geïntimideerd. ,,Je gaat geen mest uitrijden op de snelweg. Dat is ver over alle grenzen heen, dan gaan we optreden.”

28 juni