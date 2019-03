Onschendbare diplomaten scheuren er op los: drie keer zo vaak geflitst als in 2015

Hoekstra eist openheid van Brussel over geheime begrotings­deal Italië

18:31 Het is in het belang van het publiek om te weten waarom Italië niet door de Europese Commissie is gestraft voor het schenden van de EU-begrotingsregels. Dat zei minister Wopke Hoekstra (Financiën) vandaag in Brussel waar hij bij het dagelijks bestuur van de EU aandringt op transparantie over haar geheime besluit.