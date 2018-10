Onrust in Kamer: kunnen we migratiepact met gerust hart tekenen?

In politiek Den Haag is onrust ontstaan over het VN-Migratiepact, waarin landen wereldwijd beloven dat ze migratie onderling beter gaan regelen. Staatssecretaris Mark Harbers (VVD, asiel en migratie) zou het pact in december in Marokko moeten tekenen, maar een aantal fracties wil dat hij daarvan afziet.

Harbers benadrukt dat het migratiepact voor Nederland vooral positief is, maar de PVV, Forum voor Democratie (FvD) en de SGP zijn daar nog niet zo zeker van. Zij zijn bang dat het pact een soort aanmoediging voor mensen is om bijvoorbeeld naar Nederland te komen. ,,Van migratie wordt in het pact impliciet een soort recht gemaakt", vindt SGP-Kamerlid Roelof Bisschop. ,,Aan de andere kant wordt landen waaruit mensen vertrekken niet verplicht om mensen die hier geen recht hebben op asiel terug te nemen. Dat maakt het VN-pact in mijn ogen onevenwichtig.”

Thierry Baudet (FvD) riep de Tweede Kamer deze week op om in debat te gaan over het pact, maar vond enkel de PVV en de SGP aan zijn zijde. ,,Een gemiste kans", aldus Bisschop.

Artikel gaat verder onder de foto

Volledig scherm Thierry Baudet (FvD). © ANP

23 doelstellingen

In het VN-pact staan 23 doelstellingen voor een veilig en orderlijk verloop van migratie. Zo beloven de landen die het ondertekenen zich in te spannen om mensensmokkel tegen te gaan, migratieprocedures zo helder mogelijk te maken en migranten te voorzien van basisvoorzieningen als eten en onderdak.

Dat landen zouden moeten meewerken aan een veilige terugkeer is een van de 23 doelen. Staatssecretaris Harbers stelde gisteren dan ook dat er ook dingen in staan die goed zijn voor Nederland. Hij deelt de zorgen van de kritische Kamerfracties ‘in de basis niet'. ,,Omdat het een visie is hoe het de komende decennia zou moeten gaan, zonder dat het lidstaten verplicht.”

Daar is Baudet niet zo zeker van. Hij trok deze week een parallel met het vonnis in de rechtszaak die klimaatactiegroep Urgenda aan had gespannen. De rechter oordeelde vorige week dat de overheid méér moet doen om de CO2-uitstoot terug te dringen, onder meer verwijzend naar de VN-klimaatafspraken die in 2015 in Parijs werden gemaakt. Zou Nederland met dit migratiepact niet hetzelfde kunnen gebeuren, vroeg Baudet zich af.

Artikel gaat verder onder de foto

Volledig scherm Staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid (VVD). © ANP

Niet dezelfde status

Het klimaatverdrag en migratiepact hebben niet dezelfde status. Het verdrag van Parijs stelt eisen aan VN-lidstaten. Het migratiepact daarentegen ‘is niet wettelijk bindend, is geen dictaat, legt niets op en respecteert de soevereiniteit van staten volledig', stelde de VN toen de 23 doelen in juli werden geformuleerd.

De Verenigde Staten en Hongarije hebben zich als enige twee VN-landen teruggetrokken uit het pact. Oostenrijk, Denemarken en Polen zouden overwegen om hetzelfde te doen. Harbers zegt de argumenten van de afhakende landen niet precies te kennen, maar zich daar nog in te gaan verdiepen.

Of hij in december namens Nederland in de Marokkaanse stad Marrakesh zijn handtekening gaat zetten onder het migratiepact, wil Harbers nog niet prijsgeven. ,,Ik ga daar sowieso eerst de Kamer over informeren.”