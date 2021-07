Onrust Bij1: klachten Gario over ‘mannelijke dominantie’ en het zaaien van ‘tweedeling’

De verbanning van Bij1-prominent Quinsy Gario uit de partij had te maken met klachten ‘over het zaaien van tweedeling’, ‘mannelijke dominantie en manipulatief gedrag’ ten opzichte van andere leden.

Dat heeft Bij1 bij monde van partijvoorzitter Jursica Mills via Twitter laten weten. Momenteel vindt er een besloten ledenvergadering plaats over de onrust die broeit in de partij. Daar wordt van ‘toxisch gedrag’ gesproken.

Deze week maakte Bij1, goed voor één zetel in de Tweede Kamer, de eerste interne crisis door, na verbanning van partijprominent Quinsy Gario.

De nummer twee werd uit de partij gezet. Volgens het partijbestuur bracht hij de ‘de grondbeginselen en een veilige werksituatie in gevaar’. Waar het precies om draait bleef lang onduidelijk. Nu zegt het bestuur dat het ging om zestien klachten van ‘signaal-indieners’: ,,Dat waren mensen van kleur, witte mensen en zwarte mensen.”

,,Thema’s in het rapport zijn: zin doordrijven, manipulatief gedrag, stoken, disrespectvolle omgang, groepsdruk creëren, voor het blok zetten, weglopen, niet open staan voor gesprek en meer”, laat de partij via Twitter weten: ,,Tijdens de campagne van november – februari kwamen er meer signalen van vrijwilligers binnen. Deze signalen gingen onder andere over het zaaien van tweedeling onder vrijwilligers en kandidaten, mannelijke dominantie en manipulatief gedrag ten opzichte van andere actieve leden.”

,,Begin maart kwamen nog meer signalen binnen en hebben verschillende vrijwilligers aangegeven niet meer met de persoon in kwestie samen te kunnen werken vanwege een onveilig gevoel en onvoldoende vertrouwen in goede communicatie met hem.”

Het bestuur heeft excuses gemaakt aan de ‘signaal-indieners’: ,,Het spijt ons dat deze situatie zolang heeft kunnen voortduren.”

Het Twitter-verslag geeft natuurlijk maar een selectie van wat er wordt gezegd: criticasters of weerwoord wordt vooralsnog niet wereldkundig gemaakt.

Druk

De twist rond Gario zette de eenheid binnen de partij onder druk. Actrice, schrijfster en BIJ1-lijstduwer Anousha Nzume oogstte op Facebook veel bijval met een post waarin ze ‘zwaar teleurgesteld’ zegt te zijn in de manier van communiceren door het bestuur.

Zij en anderen zetten vraagtekens bij het onderzoek naar Gario, dat werd gedaan door advocatenkantoor Van Overbeek De Meyer. Dat werd weggezet als een ‘een wit bureau, in opdracht van een bestuur waarvan de actieve leden weinig divers zijn, over een zwarte man’.

Gario beklaagde zich er in media over dat hij zelf het onderzoek nooit heeft gezien en dat hij niet weet waarom het bestuur zijn lidmaatschap heeft beëindigd. Hij kreeg steun vanuit de Haagse afdeling van Bij1: bestuurslid Mariam el Maslouhi zegt dat zij zelf heeft ‘mogen meemaken hoe sommige mensen bij Bij1 niet weten hoe ze zwarte mensen en mensen van kleur horen te bejegenen’. Zij zegt ‘in shock’ te zijn door de behandeling die Gario ten deel is gevallen.

Grote afwezige in de discussie was tot vandaag partijleider Sylvana Simons, zij zei met vakantie te zijn.

