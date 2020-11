Onmin op links: SP voelt zich buitengesloten door PvdA en GroenLinks bij woondeal

Dat bleek vandaag tijdens een debat in de Tweede Kamer. Afgelopen vrijdag maakten PvdA en GroenLinks bekend een deal te hebben gesloten: de linkse partijen steunen de woonbegroting van het kabinet in ruil voor lagere huurstijgingen en een fonds voor achterstandswijken. Zonder die steun heeft het kabinet geen meerderheid in de Eerste Kamer.

De SP was niet betrokken bij de onderhandelingen met het kabinet. ,,Wij hebben geen uitnodiging gehad om aan tafel te komen zitten’’, klaagt SP-Kamerlid Sandra Beckerman. Zij haalt uit naar de PvdA en GroenLinks. Volgens haar hebben zij niet genoeg uit het vuur gesleept voor huurders in de sociale sector.

Niet gebeld

SP’er Beckerman wijst erop dat de linkse partijen eerder dit jaar nog samen optrokken: ,,Met drie linkse partijen hebben we uitgesproken dat het absurd was om midden in de coronacrisis de hoogste huurverhoging in zes jaar tijd uit te voeren. En met z’n drieën kregen we bij de Algemene Beschouwingen een motie aangenomen die stelde dat aanvullende maatregelen nodig zijn om wonen weer betaalbaar te maken.’’

Maar bij die motie bleef het. Toen het kabinet PvdA en GroenLinks uitnodigde voor onderhandelingen, kreeg de SP geen telefoontje. Toch zei GroenLinks-Kamerlid Paul Smeulders tijdens het debat dat hij het ‘fijn’ had gevonden als ‘meer partijen het kabinet hadden kunnen overtuigen’. ,,Als u dat had gewild, u heeft wel mijn nummer’’, reageerde Beckerman fel.

Huurbevriezing

Onderdeel van de woondeal is dat de huren met niet meer dan 1 procent mogen stijgen bovenop de inflatie. Dit geldt voor zowel de sociale huur als de vrije sector. Eerder wilde het kabinet nog 2,5 procent huurstijging bovenop de inflatie toestaan.

,,Ik vind het echt ongelofelijk dat sociale huurders weer worden vergeten’’, zegt SP’er Beckerman. ,,Want dezelfde huurverhoging die dit jaar is doorgevoerd, kan volgend jaar opnieuw worden doorgevoerd.’’ Volgens haar hadden de huren in de sociale sector bevroren moeten worden.

Linkse samenwerking

Het is niet voor het eerst dat de SP het onderspit lijkt te delven als het gaat om linkse samenwerking. Vorige week beloofden PvdA en GroenLinks dat ze niet zonder elkaar in een nieuw kabinet zullen stappen. Afgelopen maart stonden PvdA, GroenLinks en SP nog wél gezamenlijk op een podium, om zich te keren tegen een belastingverlaging voor bedrijven.

