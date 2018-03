Online Kieswijzer ruim 1,8 miljoen keer geraadpleegd

De gesprekken met lezers en enquêtes vormden de basis die per gemeente resulteerde in op maat gesneden stellingen. De politieke partijen formuleerden hierover hun standpunt. Via het invullen van de Kieswijzer konden stemgerechtigden hun eigen standpunt over prangende kwesties in hun gemeente bepalen en lezen hoe de verschillende partijen hierover denken. De Kieswijzer werd tot het laatste moment geraadpleegd. Maandag, dinsdag en ook woensdag, de dag van de verkiezingen, werd de enquête nog veelvuldig ingevuld.

Kracht

,,Dit is natuurlijk een fantastisch resultaat'', zegt Erik van Gruijthuijsen, directeur journalistiek ADR Nieuwsmedia. ,,Het bewijst de kracht van regionale media en het vertrouwen dat mensen in ons hebben. Maar nog belangrijker dan het aantal is de rol die de regionale titels hebben gespeeld bij deze verkiezingen. We hebben lezers bijvoorbeeld mee laten beslissen over de stellingen in de Kieswijzer. Dat is de rol die wij moeten spelen.''



Uit een analyse van de cijfers blijkt dat kiezers in Rotterdam het vaakst gebruik maakten van de kieshulp, voor die van Utrecht en Amsterdam. Het minst vaak werd stemadvies gezocht in het Gelderse Rozendaal, maar dat is dan ook een erg kleine gemeente.