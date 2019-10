Onenigheid VVD en D66 over verkleining veestapel

stikstofcrisisRegeringspartijen VVD en D66 liggen met elkaar overhoop over het verkleinen van de veestapel in Nederland. D66 houdt vol dat de hoeveelheid vee aangepakt moet worden, terwijl de VVD op deze site stelt dat inkrimping van de veestapel niet nodig is .

Daarmee druist VVD-Kamerlid Mark Harbers in tegen de gemaakte afspraken in de coalitie, stelt D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. ,,Dat we boeren helpen bij de omslag naar kringlooplandbouw óf bij een eerlijke uitkoopregeling staat helder in het regeerakkoord, het klimaatakkoord én in de kabinetsreactie op het rapport-Remkes.”

Volgens Harbers gaat het echter ‘niet om het aantal stuks vee’. ,,Als een boerenbedrijf in stikstofinstallaties investeert en daardoor amper uitstoot heeft, hoeft er geen koe of varken minder te worden gehouden”, zei hij in een interview met deze site.

Halvering

De Groot, die vorige maand in deze krant nog pleitte voor een halvering van de veestapel, wil niet verder ingaan op de uitspraken van zijn VVD-collega Harbers. ,,Ik hoor en lees zoveel verschillende geluiden vanuit andere partijen nu, dat laat ik even begaan.” Volgens hem blijft voorop staan dat er moet worden ingegrepen in de veehouderij om de stikstofuitstoot te verminderen. ,,Als we huizen willen bouwen en natuur willen beschermen, is dat nodig.”

Opvallend genoeg nuanceerde de VVD in een tweet vandaag het standpunt van Harbers. De partij zegt niet minder vee, maar minder stikstof te willen. Dat kan wel leiden tot minder vee, twittert de partij. ‘Vrijwilligheid: dat is waar het ons om gaat.’

Technologie

CDA-Kamerlid Jaco Geurts keert zich al langer tegen gedwongen krimp. ,,Daar zal ik me tegen blijven verzetten.” Ook hij ziet, net als Harbers, mogelijkheden om de uitstoot van stikstof omlaag te brengen met innovatieve technologie.

Krimp van de veestapel is geen ‘doel op zich’, benadrukt ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber. ,,Maar dat betekent niet dat er niets verandert. Boeren die voldoen aan de milieunormen kunnen gewoon door. Maar boeren die willen stoppen bieden we ruimhartig die mogelijkheid.” Boude uitspraken zoals die van Harbers en De Groot werken contraproductief, stelt zij. ,,Het helpt niet als we ons in politieke discussies blindstaren op de middelen.”

Olie op het vuur

PvdA-Kamerlid William Moorlag vraagt zich af of er sprake is van ‘een beginnersfout’ van Harbers, die na zijn staatssecretariaat bij Justitie en Veiligheid weer terugkeerde in de Tweede Kamer. Volgens de PvdA’er slaat de VVD’er met zijn uitspraken de plank mis. ,,Alsof er geen stelsel van fosfaat- en dierrechten bestaat. Dom, misleidend voor boer en burger, olie op het vuur.”