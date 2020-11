Onenigheid binnen FvD over aanpak jongerentak: van ‘uitstekend optreden’ tot ‘too little, too late’

Forum voor Democratie-senator en raadslid Annabel Nanninga wil een volledige sanering van de jongerentak van haar partij. Zij noemt de reactie van de JFvD op de onthulling dat in appgroepen van de jongerenafdeling antisemitische en homofobe berichten worden gedeeld ‘ too little, too late’ . Partijleider Thierry Baudet vond het juist een ‘uitstekend optreden’. Verschillende partijprominenten scharen zich via Twitter echter achter Nanninga.

De JFvD stelde gisteravond laat dat de betrokken leden ‘uit hun functies zijn ontheven in het belang van de partij’. De leden ‘werpen de beschuldigingen verre van zich’, staat in een verklaring. Ook zei de jongerenafdeling van Forum voor Democratie dat zij partijprominenten Paul Cliteur, Olaf Ephraim en Wybren van Haga gevraagd hebben onderzoek te doen ‘om te kijken hoe dit in de toekomst beter kan worden voorkomen’.

Nazisympathieën

Het Parool schreef zaterdag te beschikken over screenshots uit appgroepen en Instagramberichten waarin nog altijd extremistische ideeën worden verspreid. Daaruit zouden nazisympathieën blijken. Dit voorjaar schreef HP/De Tijd over extreemrechtse berichten in JFVD appgroepjes. Vorige week werd bekend dat de JFVD kritische leden royeerde die deze berichten destijds aan de kaak stelden.

Europarlementariër Rob Roos twittert dat hij ‘persoonlijk’ liever had gezien dat de partij ‘in één keer schoon schip’ had gemaakt en de JFVD had ‘opgedoekt’. De jongerenafdeling zou dan opnieuw moeten worden opgezet, vindt hij. ,,Kan nog.” Eerste Kamerlid Toine Beukering schrijft ‘eens’ op het bericht van zijn collega Nanninga. Maarten Goudzwaard, fractievoorzitter in de provincie Friesland, zegt ‘volledig’ achter de oproep van Nanninga te staan. ,,Deze denkbeelden horen niet thuis bij FVD. JFVD moet gesaneerd worden!”

Voorzitter

De voorzitter van de JFVD, Freek Jansen, is niet onomstreden. Hij zou geregeld hebben dat partijleider Baudet een ontmoeting had met de Amerikaanse white supremacist Jared Taylor en de extreemrechtse organisatie Erkenbrand. Eerder werkte hij bij de gemeente Westland, waar zijn voormalige baas claimde dat Jansen een enorme belangstelling had voor het Derde Rijk en de rol van Adolf Hitler. Jansen noemde dat ‘belachelijke’ en ‘lasterlijke’ verklaringen. Hij is tevens de beoogd nummer 7 op de landelijke kandidatenlijst die Forum voor Democratie vorige maand bekendmaakte.

