Onduidelijk blijft hoeveel commentator Van Lienden zelf overhield aan levering veertig miljoen mondkapjes

Sywert van Lienden reageert in een schriftelijk statement vanavond op de onthulling van De Volkskrant afgelopen zaterdag. De krant beschreef hoe Van Lienden vorig jaar tijdens de eerste coronagolf als weldoener op het toneel verscheen met zijn Hulptroepen Alliantie. Deze stichting regelde belangeloos mondkapjes, maar ondertussen, zo concludeerde de krant na inzage in tientallen documenten, liet Van Lienden de deal via een eigen BV lopen.

En zo zou hij flink verdiend hebben aan de pandemie. Over het persoonlijke profijt rept Van Liendens statement niet, wel benadrukt hij dat alles in de haak is: ,,In samenspraak is gekozen voor een alternatief. Het was voor de stichting Hulptroepen niet mogelijk om een risico te nemen op zo'n grote opdracht, het LCH (Landelijk Consortium Hulpmiddelen, red.) wilde en kon het risico niet voor haar rekening nemen.”

De veertig miljoen mondkapjes (ingekocht voor ruim honderd miljoen) liggen overigens nog ongebruikt in de opslag. Nederland kocht gigantische hoeveelheden in, lang niet alle beschermingsmiddelen waren nodig.

Quote Ons ging het er destijds om dat we kwalita­tief goede mondkapjes kochten tegen een redelijke prijs. Dat was de bedoeling, dat is gebeurd Woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid

Afgelopen weekeinde stelde Van Lienden al dat de deal deugde, maar gaf hij geen details. Dat de mondkapjes ook grafeen bevatten -een bij inademing mogelijk schadelijk nanokunststof- zou geen probleem zijn, stellen het ministerie en Van Lienden. ,,Naast onze eigen analyse en die van het ministerie blijkt uit onafhankelijk onderzoek van gezaghebbende en bevoegde instanties dat het product veilig is voor gebruik in de zorg en door consumenten”, meldt Bernd Damme, oprichter van de Stichting Hulptroepen Alliantie vanavond in een verklaring op zijn website. De stichting betreurt het wel dat niet meteen duidelijk is gemaakt dat de BV soms werd ingezet voor ‘projecten met een andere doelgroep en risicoprofiel’: ,,Dat is een van de vele lessen.”

Vandaag hebben ambtenaren met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nog gesproken met de mondkapleverancier. Een woordvoerder van minister voor Medische Zorg Tamara van Ark (VVD) meldt dat het ‘een constructief’ gesprek was: ,,Ons ging het er destijds om dat we kwalitatief goede mondkapjes kochten tegen een redelijke prijs. Dat was de bedoeling, dat is gebeurd.” De constructie - via een andere BV dan de stichting - was niet op initiatief van het ministerie, stelt de woordvoerder.

Minister Hugo de Jonge (CDA) wilde vandaag niks zeggen over de kwestie. Van Lienden schreef mee aan het CDA-partijprogramma, maar of De Jonge ook persoonlijk contact heeft gehad met hem is onduidelijk. De Jonge wilde alleen kwijt dat de zaak ‘niet mijn portefeuille is’. ,,Ik ga daar helemaal niets over zeggen, we houden ons aan de portefeuilleverdeling (...) Ik ben er niet bij betrokken.”

