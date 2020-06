Onderzoeksraad: Geen geld voor onderzoek naar ‘Nederlands’ bombardement Hawija

De Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) weigert het bombardement in Hawija te onderzoeken. Niet alleen is het wettelijk ‘onmogelijk’, ook speelt mee dat de OVV hiervoor ‘niet het geld heeft’. Dat zegt voorzitter Jeroen Dijsselbloem in een interview met deze site.

Minister Ank Bijleveld (Defensie) had met de Tweede Kamer de OVV gevraagd om een onderzoek naar het bombardement, waarbij in 2015 vermoedelijk zeventig burgerdoden vielen. Het voorstel voor dat onderzoek werd gezien als een bezweringsformule om steun van D66 te houden voor haar positie als minister.



Dijsselbloem stelt echter dat de onmogelijk is dat de OVV ‘gevechtshandelingen’ onderzoekt. Dit is zo vastgelegd in de Rijkswet. Bijleveld drong er toch op aan een uitzondering te maken. Dijsselbloem weigert dat. ,,We hadden een juridisch buitenommetje moeten maken.’’ En dat wil hij niet.

Opvallend genoeg stelt Dijsselbloem dat de OVV te weinig geld heeft voor het onderzoek. Het budget van de OVV, zo’n 13 miljoen, zou niet toereikend zijn. ,,We hebben gewoon niet de financiële middelen voor een onderzoek naar Hawija en we willen niet aan ministers hoeven vragen om extra geld. Dat moet zeer uitzonderlijk zijn. Je loopt namelijk het risico om het verwijt te krijgen dat daarmee ook invloed op het onderzoek kan worden uitgeoefend. Wie betaalt, bepaalt. Dat willen we niet.”

Cynisch

Dat de OVV al een paar jaar met financiële tekorten kampt, steekt hem. ,,Ik wil daar niet cynisch over zijn, maar een cynicus zou kunnen zeggen dat we expres klein worden gehouden om dingen niet te onderzoeken. Daartegen pleit dat we steeds meer verzoeken, ook van ministers, krijgen.”

Dijsselbloem is in gesprek met minister Ferd Grapperhaus (Justitie) over het budget en wil het liefst 1,5 miljoen euro per jaar meer. De OVV kreeg voor het grote onderzoek naar de MH17-ramp wel apart budget, net als voor de studie naar de aanpak van de coronacrisis dat het gaat doen. Volgens Dijsselbloem zijn dat echter uitzonderingen en moet dat zo blijven.