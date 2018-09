Onderzoek naar langdurig verblijf asielzoekers

Update Kamer tevreden maar ook kritisch over vertrek financieel directeur ING

14:04 In Den Haag wordt gematigd positief gereageerd op het vertrek van de financiële topman van ING, Koos Timmermans. Een aantal Kamerleden vraagt zich openlijk af of het witwasschandaal ook iemand de kop had gekost als er geen maatschappelijke druk was ontstaan.