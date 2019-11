Onderzoek naar bankroet ziekenhuizen loopt vertraging op

Bijleveld: toenmalig Defensiemi­nis­ter Hennis ‘vermoedt’ Rutte ingelicht te hebben

25 november Toenmalig Defensieminister Jeanine Hennis heeft ‘vermoedelijk’ premier Mark Rutte ingelicht nadat zij begin juni 2015 hoorde over een Nederlands bombardement in Irak. Ze informeerde in elk geval Bert Koenders, destijds minister van Buitenlandse Zaken. Ze noemde geen dodental. In Hawija kwamen waarschijnlijk zo’n zeventig burgers om het leven.