Onderzoek naar Arib gaat door, ‘vendetta’ speelt volgens Bergkamp geen rol

Het externe onderzoek naar de meldingen over ‘grensoverschrijdend gedrag’ door voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib gaat gewoon door. ,,We zouden geen knip voor de neus waard zijn als we dit soort signalen niet zouden laten onderzoeken", aldus haar opvolgster Vera Bergkamp.

Het voltallige bestuur van de Tweede Kamer, het zogeheten presidium, vindt dat het besluit tot het instellen van onderzoek ‘zorgvuldig en rechtmatig tot stand is gekomen', zo schrijft het in een brief aan de Tweede Kamer. Dat het besluit werd gelekt naar NRC noemt Bergkamp in een toelichting ‘echt schandalig’.

Khadija Arib stapte op als Kamerlid omdat ze boos is over de manier waarop de Tweede Kamer heeft besloten een extern onderzoek in te stellen naar mogelijk wangedrag in haar tijd als Tweede Kamervoorzitter. Arib beschuldigde Bergkamp persoonlijk van een ‘politieke afrekening’ en sprak over een ‘dolk’ in haar rug.

Bergkamp spreekt tegen dat animositeit tussen haarzelf en Arib een rol heeft gespeeld. ,,Het gaat niet over de rol van de voorzitter of de vendetta met de vorige voorzitter. Daar laat ik mij niet in meetrekken. Het gaat om sociaal onveilige verhalen die we hebben gehad en die we serieus hebben genomen.”

‘Concrete en duidelijke signalen’

Arib moest het feit dat er een onderzoek naar haar kwam naar eigen zeggen vernemen van NRC. Het presidium had unaniem tot dat onderzoek besloten. Aanvankelijk na een anonieme brief, die aansloot op meldingen van ‘eerdere voorvallen’. Uiteindelijk kwam er nog een brief bij, omdat ambtenaren vreesden weer met Arib te moeten gaan samenwerken die toen net als voorzitter van een commissie over corona was verkozen.

Het presidium schrijft dat ‘hoewel de brief anoniem is’, deze ‘concrete en duidelijke signalen’ beschrijven ‘die aangeven dat er mogelijk sprake is (geweest) van een zeer onveilige werkomgeving’. Kort hierop maakten vertrouwenspersonen van de Tweede Kamer kenbaar dat er in 3,5 jaar tijd 23 medewerkers hadden geklaagd over ‘ongewenst gedrag’.

Bergkamp verdedigt het besluit om tot een onderzoek te besluiten en niet eerst opheldering te vragen aan Arib. ,,Dit is zo'n unieke situatie. Daarom hebben we juist advies bij de advocaat ingewonnen: moet je voor je zo’n besluit neemt eerst hoor en wederhoor doen? Het advies was, doe dat niet, want dan kom je in een onderhandeling terecht.” Volgens Bergkamp is dit ook de praktijk binnen de Rijksoverheid.

Volledig scherm Khadija Arib loopt door de Tweede Kamer. © ANP Tekst gaat door onder de foto

Arib liet vorige week al weten niet mee te werken aan het onderzoek. Het is Bergkamp ‘en andere leden van het presidium’ nog altijd niet gelukt contact te leggen met Arib. Bergkamp blijkt ‘hopen dat betrokkene meedoet aan het onderzoek. ,,We gaan door met mevrouw Arib uitnodigen en hopen dat gesprek te hebben.” Maar als zij blijft weigeren, gaat het onderzoek toch door. ,,Ik heb wel de verantwoordelijkheid om wat te doen, kan niet net doen alsof er niks bij ons op tafel ligt.”

Bergkamp vindt ook dat haar eigen handelen moet worden onderzocht. ,,Dat lijkt me wel ja. Daar wil ik ook transparant over zijn.”

Vier vergaderingen

Bergkamp stelt dat het proces rond het instellen van een onderzoek ‘zorgvuldig en ordentelijk’ is verlopen. Uit de brief die zij naar de Kamer stuurde, blijkt dat het presidium vier keer heeft vergaderd over de ontvangen anonieme brief van 27 juli, namelijk op 14, 19, 26 en 28 september. Er is toen besloten om niet naar de ‘gewone’ advocaat van de Tweede Kamer te stappen voor advies, maar naar de landsadvocaat omdat het ‘een arbeidsrechtelijke casus’ betreft, aldus het presidium.

Opvallend is nog wel dat uit de brief blijkt dat vorige week maandag, twee dagen voordat het nieuws van het onderzoek uitlekte, Arib twee hoge ambtenaren zou hebben aangesproken ‘over zaken die haar persoon aangaan’. Dat wekt de suggestie dat Arib al vermoedde dat er iets speelde. ,,Zij hebben dat als intimiderend ervaren", zegt Bergkamp. Het voorval wordt ook meegenomen bij het onderzoek, dat nog moet beginnen.

Maandagmiddag bracht NRC een artikel waarin staat dat Arib ambtenaren zou hebben ‘vernederd’ in haar tijd als Kamervoorzitter. Ze zou hen hebben toegebeten: ‘jij snapt er echt niets van’, ‘ik hoef niet te horen wat jij vindt’, of ambtenaren hebben weggestuurd: ‘jij hoeft hier niet bij te zijn.’

Eerder

Voordat Arib Kamervoorzitter werd, werd er ook al geklaagd over haar omgang met medewerkers. Medewerkers van de PvdA-fractie klaagden over ‘onhebbelijk gedrag’ en weigerden een tijd lang voor haar te werken. Daardoor moest ze als Kamerlid een tijdje zelf een persoonlijk medewerker regelen en kon ze geen beroep doen op de Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie PvdA (SOT), waar al het fractiepersoneel onder valt.

Volledig scherm Khadija Arib (Pvda) en Vera Bergkamp (D66) in de Tweede Kamer. © ANP / ANP

Een paar jaar later kwam Arib nog een keer in botsing met medewerkers van de PvdA-fractie. In 2014 kandideerde zij zichzelf voor de rol van fractiesecretaris. Daarmee zou zij ook verantwoordelijk worden voor personeelszaken binnen de PvdA-fractie. De ondernemingsraad van de SOT schreef daarop een brief met een negatief stemadvies aan de eigen Tweede Kamerleden, omdat Arib niet met personeel zou kunnen omgaan. In de brief stond onder andere dat zij ‘met meerdere medewerkers een slechte werkrelatie heeft gehad’. Volgens de OR zou zij daarom ‘niet geloofwaardig’ zijn als fractiesecretaris. De Kamerleden legden dat advies naast zich neer en kozen Arib toch tot fractiesecretaris.

De klachten werden weer geuit toen Arib in 2016 Kamervoorzitter werd. Ook toen werd er al geklaagd en daar is ook over gesproken binnen het presidium, zo blijkt nu uit de geopenbaarde stukken. Zo is er in april 2019 een gesprek tussen de griffier en de directeur van de Tweede Kamer (de twee hoogte ambtenaren) met de vicevoorzitters van het presidium waarin zij ‘hun zorgen uiten over het werkklimaat'. Die zorgen zijn ook met Arib besproken toen. Opvallend: een deel van het huidige presidium was toen ook al lid van het bestuur van de Tweede Kamer. Alle meldingen destijds leidden niet tot een onderzoek.

In 2021 maakten bedrijfsgeneeskundigen/vertrouwenspersonen gewag van ‘signalen over een sociaal onveilige werksituatie’ tussen 2018-2021. In die periode hebben zij 23 medewerkers gesproken met ‘eensluidende klachten over ongewenst gedrag’. Wat dat is, wordt niet duidelijk.

