Onderzoek Grapperhaus naar vervolging Wilders pas klaar na rechtszaak, PVV-leider furieus

Minister Ferd Grapperhaus zei eerder dat hij ernaar streefde het onderzoek nog voor Kerstmis af te ronden. Maar de onderzoekers bleken zich over meer documenten te moeten buigen dan ze verwachtten. De minister houdt er rekening mee dat hij pas begin februari verslag kan uitbrengen, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.



En dat komt te laat voor Wilders, die stelt dat er sprake is van politieke beïnvloeding bij de keuze hem te vervolgen voor zijn ‘minder-Marokkanen’-uitspraak in 2014. Uit stukken, interne nota’s, e-mails en ambtsberichten in handen van RTL Nieuws blijkt dat ambtenaren van toenmalig minister van Justitie Ivo Opstelten zich met de vervolging van Wilders wilden bemoeien. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft beïnvloeding echter altijd ontkend.



Het onderzoek van Grapperhaus is overigens niet officieel verbonden aan de ‘minder-Marokkanen’-zaak, maar aan de zaak tussen RTL Nieuws en de minister over het vrijgeven van stukken rond de kwestie. Grapperhaus startte al eerder een onderzoek naar de stukken, maar nam die opdracht volgens de rechtbank Midden-Nederland te smal op. Aanvankelijk gaf de minister één document vrij, maar uit antwoorden op vragen van de Tweede Kamer bleek dat er meer moesten zijn. Hij moest daarom opnieuw onderzoek laten doen. Dat onderzoek is - zoals verwacht - dus niet klaar voordat de uitspraak in de zaak-Wilders gedaan wordt.