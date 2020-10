Onderwijsplannen: smeer eindexamens vanwege corona uit over drie maanden en maak lerarenopleiding gratis

Ventilatie van honderden schoolge­bou­wen niet op orde, kabinet trekt 360 miljoen euro uit

1 oktober Op zeker 777 basis- en middelbare scholen is de ventilatie niet in orde. Soms is dat op te lossen door tussen de lessen door het lokaal te luchten, maar in andere gevallen moet het ventilatiesysteem worden aangepast of vervangen. Het kabinet trekt daarvoor 360 miljoen euro uit.