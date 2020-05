Onderwijsbond: ‘Minister Slob degradeert het beroep van leraar’

Het idee is dat mensen uit andere sectoren hun creatieve, sociale of digitale vaardigheden kunnen overbrengen aan schoolkinderen. Ze mogen geen Nederlands, rekenen, wiskunde of gymles geven, daarvoor moeten altijd vakbekwame leraren worden ingezet. Ook het aantal uren is beperkt: maximaal 22 uur per maand. Dat komt neer op een schooldag per week.