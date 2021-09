Omtzigt zal hopen dat formatie slaagt en verkiezingen uitblijven

CDA’ers willen duidelijk­heid op cruciaal congres: ‘Wopke moet in de Kamer ons geluid laten horen’

9 september Het CDA staat aan de vooravond van een sleutelcongres. De toekomst van de partij staat op het spel, de achterban is verdeeld. ,,Wopke is geen wonderboy, we moeten het samen doen.’’