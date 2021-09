Omtzigt: Ontslag Mona Keijzer door Rutte in strijd met reglement

Dat demissionair premier Mark Rutte CDA-staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) zaterdag op staande voet heeft ontslagen, druist in tegen het reglement van orde van de ministerraad. Zoiets past eigenlijk alleen in een presidentieel stelsel. Dat zegt oud-CDA’er Pieter Omtzigt, die nu een eenmansfractie vormt in de Tweede Kamer.

,,Kennelijk kan een minister-president de telefoon pakken en ministers en staatssecretarissen ontslaan zonder kabinetsbesluit. In zijn eentje, per telefoon. Maar dat is vreemd”, aldus Omtzigt in berichten op Twitter. ,,Het reglement is duidelijk: de minister-president mag een voordracht doen voor ontslag, maar het is aan de ministerraad om erover te beraadslagen en te besluiten. Dat is dus niet gebeurd.”

Volgens de Rijksvoorlichtingdienst (RVD) zaterdag droeg Rutte ‘met instemming van de minister van Economische Zaken en Klimaat, en na overleg met de drie vicepremiers’ Keijzer voor ontslag voor, met onmiddellijke ingang. Koning Willem-Alexander verleende de demissionair staatssecretaris vervolgens ‘op de meest eervolle wijze’ ontslag.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ramkoers

Keijzer werd zaterdag door de minister-president ontslagen omdat zij haar bedenkingen had geuit over de invoering van het coronatoegangsbewijs. Dat viel bij het kabinet verkeerd. ,,Een roekeloze actie”, aldus een coalitiebron.

De staatssecretaris liet het afgelopen jaar vaker merken niet tevreden te zijn over maatregelen tegen corona die het bedrijfsleven hard raakten. Maar ze bleef uiteindelijk altijd in het openbaar het kabinetsbeleid steunen.

Stil

Wat Keijzer gaat doen is nog niet bekend. Ze heeft nog niet gereageerd op haar ontslag. Ook binnen haar partij blijft het stil. Keijzer is voor het CDA in de Tweede Kamer gekozen. Partijleider Wopke Hoekstra zegt de gang van zaken te betreuren.

Keijzer kwam in 2012 in de Tweede Kamer, nadat ze bij de lijsttrekkersverkiezingen verrassend als tweede was geëindigd achter Sybrand Buma. Ze kreeg daarna in de fractie de zware portefeuille zorg onder haar hoede.

In 2017 werd ze staatssecretaris in het kabinet-Rutte III van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Het is vrij uniek dat ze is ontslagen door de premier. De laatste keer gebeurde dat in 1975. Toen werd D66-staatssecretaris Jan Glastra van Loon van Justitie ontslagen na ruzie met zijn minister Dries van Agt.

Het ontslag van Keijzer betekent het vertrek van een elfde bewindspersoon uit het derde kabinet van Rutte.