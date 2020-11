OMT wilde bovenbouw middelbare scholen dicht

video Minister Slob moet per direct Tweede Kamer uit en in quarantai­ne: medewerker heeft corona

26 oktober Minister Arie Slob (Media) heeft een debat in de Tweede Kamer per direct verlaten. Een van zijn naaste medewerkers blijkt corona te hebben, zo liet Slob de Kamerleden weten. Hij moet nu conform de regels tien dagen in quarantaine.