OMT: Visiterestricties en avondklok doen pijn, maar ‘moeten blijven’

OMT-ADVIESHet loslaten van lockdownmaatregelen is riskant. Volgens het nieuwste OMT-advies en openbaar gemaakte Catshuisstukken kan de heropening van het voortgezet onderwijs leiden tot een flinke piekbelasting op de intensive care-afdelingen in april. Verder versoepelen kan alleen stap voor stap zodat het slot er snel weer op kan indien nodig.

Wie de teksten van de experts leest snapt waarom premier Rutte de mini-versoepelingen ‘spannend’ vindt: ,,Op basis van modellering verwachten we dat het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuis- en ic-opnames sterk zal gaan toenemen als we in deze fase van de epidemie maatregelen afbouwen”, schrijft OMT-voorzitter Jaap van Dissel in zijn nieuwste advies dat vannacht openbaar gemaakt is.

In het Catshuis afgelopen zondag toonde hij een grafiek waarin het aantal bezette ic-bedden in potentie vanaf half april boven de 1500 uitkomt (de huidige capaciteit is 1300) als de basisscholen open blijven en het voortgezet onderwijs deels opengaat, zoals het kabinet nu besloten heeft.

De curves zijn omgeven met grote onzekerheidsmarges, maar de virologen maken duidelijk: een buffer is er niet. De avondklok en de bezoekrestricties (nog maar één persoon per dag op visite) moeten blijven om enige ruimte te hebben voor heropening van de contactberoepen en scholen. ‘Bij stoppen (van het straatverbod, red.) is er geen ruimte over’, staat in de Catshuispresentatie van Van Dissel. Deze maatregelen leveren samen zo'n tien procent winst op bij de bestrijding van het virus, schatten experts.

Volledig scherm In het Catshuis toonde Van Dissel deze grafiek. © RIVM/OMT

Omdat exacte effecten van mini-versoepelingen niet te berekenen zijn, adviseert het OMT om sectoren ruimte te geven waar mensen zo nu en dan 1-op-1-contact hebben, dus inderdaad: wel de kappers en de rijscholen, maar geen musea of horeca. Onderwijs gaat voor alles, dus het OMT raadt de bovenbouw van het mbo, de hbo en universiteiten aan om alvast voorbereidingen te treffen om open te gaan in ‘een volgende fase'. Komende week beraadt het OMT zich nog over versoepelingen in verpleeghuizen: nu veel bewoners gevaccineerd zijn, ontstaat daar enige ruimte. Maar dat de aantallen infecties en ziekenhuisopnames weer zullen toenemen, lijkt vast te staan: ,,De prognoses zijn consistent met het beeld dat we ons de afgelopen week in een dal bevonden, waarna vanaf nu weer een toename zal volgen.”

Bezoek thuis

De avondklok en het advies om thuis nog maar één persoon per dag te ontvangen lijken wel effect te hebben. Volgens het OMT is het gemiddeld aantal contacten per persoon per dag op dit moment lager dan tijdens de lockdown in de eerste golf. Al wordt vooral de schrale thuisbezoekregel uiterst vervelend gevonden, noteren ambtenaren volgens de Catshuisstukken: ‘De naleving is laag. Als deze regel niet versoepeld wordt en andere wel (ruimte voor winkelen, binnensport) dan is dat niet goed uitlegbaar’, aldus de ambtenaren in een notitie over communicatie. Datzelfde geldt voor de avondklok: als winkelen weer een beetje kan, sporten ruimer mogelijk is, dan is de instandhouding van de avondklok lastiger te communiceren. Toch kiest het kabinet daar wel voor: epidemiologisch heeft het wisselgeld nodig voor het onderwijs. Het ‘winkelen op afspraak’ is ook moeilijk uitlegbaar, stellen de ambtenaren: ‘de regels worden complexer, hoe complexer hoe moeilijker uit te leggen'.

Vaccineren: naar 2,5 miljoen prikken per week

In de race tussen het virus en zijn bestrijders kondigt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) grof geschut aan: samen met GGD’s, huisartsen en ziekenhuizen bereidt hij grootschalige vaccinatie voor om maximaal 2,5 miljoen inentingen per week te zetten vanaf ‘de loop van het tweede kwartaal’. Daarbij is hij afhankelijk van (soms) grillige leveringen van fabrikanten. Ook het testen moet massaler: de PCR-capaciteit moet in maart op 175.000 per dag liggen, en wordt uitgebreid naar 200.000 dagelijks.

Volledig scherm Rutte en De Jonge voor aanvang van de persconferentie. © EPA

