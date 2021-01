OMT-berekening: één op tien heeft nu Britse coronavariant, maatregelen tot de lente

Welke extra ingrepen precies genomen moeten worden - gedacht wordt aan een avondklok of reisbeperkingen rond de woonplaats - is nog onduidelijk. Dat deel van het OMT-advies is nog niet openbaar, ministers en burgemeesters vergaderen daar vandaag verder over. Het straatverbod in avond en nacht ligt politiek gevoelig: coalitiepartij D66 is tegen, burgemeesters zijn kritisch, evenals veel oppositiepartijen. Op verzoek hebben de modelleurs van het RIVM berekend wat de effecten zijn van nieuwe maatregelen. Volgens eerder Brits onderzoek kan een strikte ‘blijf thuis, ontvang geen bezoek’-regel de R-waarde met tien tot vijftien procent naar beneden duwen.



In het OMT-advies schrijft voorzitter Jaap van Dissel namens de groep epidemiologen en virologen dat momenteel naar schatting al ongeveer tien procent van de mensen de Britse variant heeft en dat dit percentage in februari kan oplopen tot boven de 50 procent: ,,Bij gelijkblijvende omstandigheden zal de huidige afname in aantal infecties, ziekenhuisopnames en ic-opnames in maart dan omslaan in een nieuwe toename.”



Het OMT is bezorgd en spreekt ‘van twee aparte epidemieën’: die met de oude variant, waarbij het aantal infecties rond de jaarwisseling al afnam, en een epidemie met de nieuwe Britse variant die ondanks lockdownmaatregelen toch kon groeien: ,,De verspreiding van de VK-variant lijkt niet onder controle en kan op termijn (vanaf april) voor verdere druk op de ziekenhuizen zorgen.” De reproductiewaarde van de nieuwe mutant zou circa dertig procent hoger liggen dan de R-waarde van de oude variant.



Dus is het zaak, schrijft het OMT, om de aantallen nu zo laag mogelijk te drukken zodat er ruimte komt om de nieuwe varianten onder controle te houden ‘tot we een gunstig seizoenseffect kunnen verwachten, een effect van groepsimmuniteit door doorgemaakte infecties en vaccinaties'.