OMT adviseert kabinet gedeeltelijk thuiswerkadvies te handhaven

Voor werkenden geldt nu nog het advies om de helft van de tijd thuis te werken en de andere helft op kantoor. Haagse bronnen meldden vorige week dat het kabinet dit advies eigenlijk zou willen intrekken. Een besluit daarover valt morgen.



Door de recente versoepelingen van de coronamaatregelen is de laatste tijd sprake van een opleving van het virus. ,,Het OMT wil duidelijk aangeven dat de infectiedruk door corona momenteel hoog is en dat niet duidelijk is of er al een piek is bereikt”, aldus het advies.

Mondkapjes

Het heeft volgens het OMT ook zin om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer als het aantal coronabesmettingen hoog is. Volgens de experts kan het dragen van mondkapjes kwetsbaren beschermen en geeft het hen een kans om op een veilige manier met het ov te reizen.

De NS hoopt dat het mondkapje in het openbaar vervoer wordt afgeschaft. Volgens het spoorwegbedrijf ‘wordt het steeds lastiger om erop toe te zien dat reizigers nog een mondkapje dragen in de trein, terwijl het bijna overal elders is afgeschaft'.

Vorige week lekte al uit dat het kabinet overweegt het mondkapje in het ov af te schaffen en ook te stoppen met het 1G-testbeleid voor grotere evenementen die binnen plaatsvinden. Het OMT ‘kan instemmen’ met dat laatste punt. Volgens de experts is de meerwaarde van de maatregel op dit moment beperkt.

Verder denkt het OMT dat het niet meer nodig is voor scholieren om twee keer in de week preventief een zelftest te doen. Wel zouden genoeg zelftesten beschikbaar moeten blijven om het testen bij klachten te stimuleren.

Het advies om thuis te blijven bij een positieve zelftest, houdt het OMT in stand. Ook adviseert het OMT om de quarantaineregels voor nauwe contacten, bijvoorbeeld met gezinsleden, nog niet aan te passen. Het advies om in quarantaine te gaan geldt nog steeds voor mensen die geen booster hebben gehad en niet corona hebben doorgemaakt. Coronaminister Ernst Kuipers maakte zich eerder zorgen dat de samenleving ontwricht kan raken als te veel mensen in quarantaine of thuisisolatie moeten.

Digitale coronapaspoort

Voor het testen voor reizen en het digitale coronapaspoort ziet het OMT nu geen meerwaarde in de bestrijding van corona. In een advies aan het kabinet schrijven de experts dat de maatregelen maar beperkt worden nageleefd en daarom weinig effectief zijn. Als de regels wel worden opgevolgd, is er een ‘beperkt effect’ voor reizigers.

Voor kwetsbare reizigers blijft het advies dan ook om een mondkapje te blijven dragen. Ook adviseert het OMT reizigers om op de dag van aankomst en vijf dagen daarna een zelftest te doen. Reizen zorgt volgens het OMT voor een verhoogd risico om ziek te worden.

De regels voor reizen tijdens corona verschillen per land. In de Europese Unie geldt het zogeheten dcc (digitaal corona certificaat). Met dit Europese coronapaspoort kan men tot 1 juli 2023 vrij reizen. Iemand kan een dcc krijgen als diegene volledig is gevaccineerd, onlangs is hersteld of een recente negatieve testuitslag heeft gekregen.

Afschaffen

Het OMT benadrukt dat de keuzes aan het kabinet zijn. Morgen maakt minister Ernst Kuipers bekend wat er met de nu nog geldende coronaregels gebeurt. De afgelopen tijd zijn al veel coronamaatregelen afgeschaft. Mensen mogen al weer een tijdje meer bezoekers thuis ontvangen, er kan weer worden gesport en de horeca is open.

Het aantal nieuwe coronagevallen begint inmiddels weer te dalen. Na de laatste versoepelingen van de coronaregels, die samenvielen met carnaval, was het aantal nieuwe gevallen snel gestegen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde afgelopen etmaal 45.908 bevestigde besmettingen. Precies een week geleden waren er ruim 64.000 positieve testuitslagen.

Flink gestegen

Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal wel flink gestegen, met 146 naar 1920. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het is de hoogste stijging sinds 7 februari, toen het aantal met 149 opliep.

Op de intensive cares liggen nu 151 coronapatiënten, eentje minder dan afgelopen zondag. Op de verpleegafdelingen worden 1769 patiënten met corona verzorgd, 147 meer meer dan een dag eerder. Op de ic’s werden 10 nieuwe coronapatiënten opgenomen, op de verpleegafdelingen 212.

Het stijgende aantal besmettingen zal naar verwachting leiden tot een ‘relatief beperkte’ toename van het aantal ziekenhuisopnames. Maar op de intensive care wordt vooralsnog geen extra druk verwacht. Wel benadrukt het OMT dat de prognoses voor de komende tijd uiteenlopen en ‘geen volledige zekerheid’ bieden.

