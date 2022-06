OM zet ‘massa-aangifte’ tegen De Jonge niet door: geen strafbare feiten

Boeren behouden vaste zetels in waterschap­pen, bedrijven verliezen inspraak

Boeren blijven ook in de toekomst recht houden op vaste zetels in de waterschapsbesturen. Het ambitieuze plan van GroenLinks en D66 om de geborgde zetels bij de waterschappen helemaal af te schaffen, heeft het niet gered. Samen met Pieter Grinwis (CU) zijn de partijen tot een compromis gekomen waarbij de niet-verkiesbare plaatsen in de waterschappen toch niet helemaal verdwijnen.

