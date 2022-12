OM start strafrechtelijk onderzoek naar nazitweet FvD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen

Het Openbaar Ministerie verdenkt Van Houwelingen van smaad en/of belediging. ‘De man is aangemerkt als verdachte en opgeroepen voor een verhoor door de rijksrecherche', aldus het OM. Die zal het 42-jarige Kamerlid uit Den Haag nog deze maand horen. Daarna beslist het OM of hij wordt vervolgd.

Van Houwelingen plaatste op 24 september op Twitter een afbeelding waarop het leek dat beide ministers een nazivlag hesen. Het was een bewerking van een foto van de week daarvoor, waarop Kuipers en Van Gennip een vlag hesen van de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. In zijn tweet zette Van Houwelingen daarnaast een foto waarin dat doek is vervangen door een nazivlag. ‘De façade en de werkelijkheid’, was de begeleidende tekst.

Aangifte

Beide ministers deden aangifte. De ministers noemden de associatie met het naziregime ‘stuitend’. ‘Het is een nieuw dieptepunt in de bejegening van bestuurders en politici. Daarom beraden wij ons op verdere stappen’ schreef Kuipers eerder op Twitter over de foto. Van Gennip vulde aan: ‘We moeten een grens stellen’. Kuipers: ‘We hechten aan de vrijheid van meningsuiting. Maar er zijn grenzen. We schrokken van die tweet. En als je weet van het verleden in ons land, dan weet je dat we hier niet mee geassocieerd willen worden’.