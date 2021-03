Ollongren toont per abuis geheim formatiedocument met ‘positie Omtzigt’, CDA reageert ontzet

Ook PvdA-leider Lilianne Ploumen reageert, vooral op het tekstdeel dat de linkse partijen elkaar niet ‘echt vast’ zouden houden. Zij stelde steeds dat haar partij alleen in een kabinet wil, mits SP en/of GroenLinks ook meedoen. Ze twittert daarom: ,,Positie van de PvdA was en is niet zonder andere linkse partij aan tafel.”

De SP stelt voor om de pre-formatie stil te leggen. ,,Het lijkt mij verstandig dat zij (de verkenners, red.) hier tekst en uitleg over geven in een brief en in ieder geval tot die tijd hun werkzaamheden als verkenners staken om zodoende het vertrouwen in het formatieproces te kunnen bewaren”, schrijft Lilian Marijnissen in een brief aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib.