Ollongren langer ziek: staatssecretarissen Knops en Van Veldhoven worden minister

video Minister in tranen over toelating Stint: ‘Veiligheid stond niet voorop’

31 oktober Minister Van Nieuwenhuizen is woensdagavond tijdens een debat over het Stint-ongeval in Oss, ruim een jaar geleden, in tranen door het stof gegaan. De minister van Infrastructuur en Waterstaat bood meermaals geëmotioneerd haar excuses aan dat de falende elektrische bolderkar ooit op de weg kon komen.