Of de president-commissaris wat vaker in een talkshow wil gaan zitten

Wie is de baas in Nederland? Een verborgen camera of microfoontje, onopvallend bevestigd aan een schilderij of plantenbak in het Catshuis, zou donderdagmiddag tussen drie en vier een schat aan informatie hebben opgeleverd. Daar ontmoette premier Mark Rutte (VVD) de grote mastodonten van het Nederlandse bedrijfsleven, onder wie de topcommissarissen Jan Hommen (Ahold-Delhaize), Jeroen van der Veer (Philips) en Hans Wijers (ING).