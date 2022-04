Oekraïne had Nederlands cybersecurityteam ‘niet nodig’

De Tweede Kamer vroeg minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken vandaag in een Kamerdebat om opheldering: waarom werd het Nederlandse aanbod weliswaar formeel op 22 februari geaccepteerd , maar schoot Nederland nooit daadwerkelijk te hulp? Al voor oorlog begon, bestond immers de vrees dat de Rusland grootschalige cyberaanvallen op Oekraïense doelen zou uitvoeren. Maar of de Russen nu aanvallen of niet: tot grote ontwrichtingen of schade heeft het vooralsnog niet geleid .

,,Wij zijn echt niet te zuinig geweest met aanbieden. Het was ook geen ‘thanks but no thanks’, maar er is gezegd: ‘bedankt voor het aanbod, maar het is nog niet nodig’.” Hoekstra sluit niet uit dat het Nederlandse cybersecurityteam in de toekomst alsnog door Oekraïne om hulp wordt gevraagd. Hij benadrukte dat er in ons land veel kennis over cyberveiligheid aanwezig is.