Nul boetes voor boerkaverbod, en dan moet de mondkapjesplicht nog worden ingevoerd

Ruim een jaar na de invoering van het boerkaverbod is er nog geen enkele boete uitgedeeld. Regeringspartijen VVD en CDA houden vast aan de noodzaak van de wet, ook nu veel Nederlanders in publieke binnenruimten een mondkapje dragen waarmee ze een deel van hun gelaat bedekken.

Nul boetes en vier waarschuwingen noteerde de Nationale Politie tot dusver. Tegenstanders menen dat de gegevens, opgevraagd door de Volkskrant, hun gelijk bevestigen: het boerkaverbod is ‘symboolwetgeving’. Volgens oppositiepartij DENK heeft de ban ‘geen impact’ en is die vooral bedoeld om ‘een kleine groep moslims te pesten’, aldus fractieleider Farid Azarkan.

Toch blijven regeringspartijen VVD en CDA overtuigd van de wet. ,,Dat er geen boetes zijn uitgedeeld wil niet zeggen dat er niet wordt gehandhaafd”, stelt VVD-Kamerlid Bente Becker. ,,Het gaat er vooral om dat voor je het gemeentehuis binnengaat of op de bus stapt de regels duidelijk zijn en dat mensen aangesproken worden. Een boete moet het sluitstuk zijn”, meent zij.

Halsema

Ook CDA-Kamerlid Harry van der Molen vindt dat uit de cijfers niet valt af te leiden dat het verbod een mislukking is. Door corona is het sowieso minder druk in bussen, treinen en trams. ,,We weten niet of dames die een boerka dragen nu veel minder het OV gebruiken. En als ze niet op die plekken zijn, valt er niks te handhaven.”

Het boerkaverbod is sinds de invoering omstreden. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema zei aanvankelijk dat de politie in haar stad er ‘geen gevolg’ aan zou geven. Later kwam ze daarop terug en zei ze dat de wet ‘ook in Amsterdam’ geldt. Ook bij vervoersbedrijven en gemeenten bleek veel verwarring te bestaan over hoe het verbod gehandhaafd moet worden.

Mondkapjes

Nadat de Kamer hierop aandrong, zijn er door de regering nadere afspraken gemaakt met sectoren. Becker en Van der Molen willen van minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren weten hoe die in de praktijk uitpakken. Het VVD-Kamerlid toont tegelijkertijd begrip voor boa’s voor wie handhaving momenteel lastiger is nu mondkapjes in het ov al verplicht zijn. ,,We zullen reëel moeten kijken hoe we de wet kunnen handhaven”, stelt zij. Volgens CDA’er Van der Molen is de vergelijking met mondkapjes vergezocht. ,,Het is duidelijk te zien of iemand een mondkapje draagt of een boerka.”

