Nu al ruzie in partij van Willem Engel: ‘Niet op de kieslijst? Ik weet van niets’

Viruswaarheid van Willem Engel

Viruswaarheid heeft de afgelopen maanden met regelmaat rechtszaken tegen het coronabeleid aangespannen, maar verloor die tot nu toe nagenoeg allemaal. Zo eiste de groep tevergeefs notulen van het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseert over coronamaatregelen. Viruswaarheid werd ook in het ongelijk gesteld in een zaak over de mondkapjesplicht in Amsterdam en een zaak tegen Facebook dat enkele coronakritische pagina’s had verwijderd.