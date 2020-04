NS mag rekening spoorgebruik later betalen vanwege crisis

Vervoerders betalen een vergoeding voor bijvoorbeeld het gebruik van rails, bovenleidingen, perrons en treinparkeerplaatsen. Hoe hoog de rekening jaarlijks uitpakt, hangt onder andere af van het gewicht van de treinen die ze gebruiken, het aantal kilometers dat ze maken en het aantal stations dat ze aandoen.



De woordvoerder van ProRail zegt dat het bedrijf het belangrijk vindt om coulance te tonen gedurende deze lastige tijden voor de spoorvervoerders. De NS en andere ov-partijen zijn momenteel in gesprek met de overheid over een steunpakket.



De Nederlandse Spoorwegen vragen in ieder geval aan het kabinet om bepaalde kosten voorlopig niet te hoeven betalen. ,,We dreigen aan het eind van het jaar een miljard tekort te gaan komen aan inkomsten terwijl onze kosten doorlopen”, zei NS-topman Roger van Boxtel gisteravond in de talkshow OP1.