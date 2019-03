'NS en ProRail moeten leveren, niet klagen over HSL'

Het is alsof de duvel ermee speelt. Op het moment dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Spoor) in deze krant haar toekomstvisie op de HSL-Zuid ontvouwt, ligt de IC Direct er weer eens uit. Het is toevallig net de dag dat de NS claimt de mysterieuze softwarebug in de locomotieven op het flitsspoor te hebben opgelost.



Dat probleem leidde afgelopen driekwart jaar tot honderden stilvallende treinen tussen Amsterdam en de Belgische grens. De betrouwbaarheid van de snelle route kelderde daardoor naar een zeer magere 80 procent. Ruim onder het wettelijke minimum en beduidend lager dan het gewone spoornet.



Zelf weigert de staatssecretaris daarom gelijk de vlag uit te hangen over het opgeloste softwareprobleem. ,,Het zou fantastisch nieuws voor de reiziger zijn als het inderdaad zo is. Reizigers merkten afgelopen tijd dat de betrouwbaarheid van de IC Direct enorm is gedaald."



Verder lezen na de foto