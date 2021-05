Nog net te veel coronaregels, Rutte’s rehabilitatie en Tjeenk Willinks laatste kunstje

video / podcast Koolmees wil graag af van kwart miljard euro: ‘Schaamte om hand op te houden is onterecht’

11:10 Gemeenten hebben een flinke pot coronageld om gedupeerde kroegbazen, taxichauffeurs en flexwerkers te helpen hun huur of hypotheek te betalen. Toch is de animo voor dit vangnet tot dusver klein: tientallen miljoenen euro’s dreigen op de plank te blijven liggen. Zonde, vindt minister Koolmees. ,,Meld je nou. De hulp is er.’’