Nog 29 dagen om de kiezer te overtuigen

Parlement Curaçao boos op minister Blok om hulp Venezuela

14:17 Het parlement van Curaçao is ontstemd over de aankondiging van minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) dat het eiland een knooppunt wordt voor humanitaire hulp aan Venezuela. De parlementariërs vinden dat Blok de regering van Curaçao hiermee in een lastig parket heeft gebracht en ‘voor zijn karretje heeft gespannen’.