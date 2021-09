Nieuwe verkiezingen worden niet langer uitgesloten: ‘Zou een schande zijn’

Interview Pieter Omtzigt: ‘Er is een harde clash geweest tussen mijn idealen en die van anderen’

8 september Pieter Omtzigt is al meer dan honderd dagen thuis, in Enschede. Met een burn-out. Over een week keert hij terug in de Tweede Kamer, waar hij de afgelopen maanden de meest besproken man was. Hij moest op zijn tong bijten, om maar niet te reageren. Dit is zijn verhaal.