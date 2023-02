Nieuwe stikstofdoelen uitgelekt: industrie moet 38 procent minder uitstoten, mobiliteit 25 procent

Dat staat in een brief die vrijdag wordt besproken in de ministerraad, zo bevestigen bronnen rond het kabinet na berichtgeving in De Telegraaf. In de zomer was al bekend dat de agrarische sector 41 procent minder stikstof moet uitstoten in 2030. ,,Dat de boeren 41 procent minder stikstof moeten uitstoten wisten we al in juni vorig jaar. De nieuwe doelen zijn die voor industrie en mobiliteit’’, bevestigt een kabinetsbron aan deze nieuwssite. Dit raakt bijvoorbeeld bedrijven als Shell, Schiphol, Tata Steel, Chemelot en de Zeeuwse kunstmestfabriek Yara. Het is nog niet duidelijk of er voor de industrie en mobiliteit ook harde maatregelen volgen.