Inreisbeperkingen

Dat een land op ‘geel’ wordt gezet, betekent niet dat er zorgeloos naartoe gereisd kan worden. Voor die landen gelden weliswaar geen eisen meer bij terugkeer naar Nederland, maar de landen zelf kunnen nog wel inreisbeperkingen opleggen aan Nederlandse reizigers die in het (vakantie)land arriveren. In Nederland zijn immers nog meer coronabesmettingen dan in veel andere Europese landen. Die kunnen daarom bijvoorbeeld een negatieve test vragen of er geldt een quarantaineverplichting.



Zo gaat morgen ook het reisadvies voor de Verenigde Staten en een aantal andere landen buiten de Europese Unie zoals Albanië, Servië, Noord-Macedonië, Taiwan en Libanon op geel. Maar dat betekent niet dat Nederlanders nu de toerist kunnen gaan uithangen in New York of een roadtrip door het land kunnen boeken, waarschuwt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De VS staat namelijk geen vakantiereizen toe.