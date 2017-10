Nieuwe regering als popgroep: de bordesscène van tel tot tel

SP neemt nieuwe zorgminister Bruins gelijk onder vuur

17:39 Bruno Bruins is pas een paar uur minister voor Medische zorg, of hij krijgt al kritiek van de SP op zijn bordje. Kamerlid Lilian Marijnissen wil van Bruins weten hoe geloofwaardig het is dat hij de teveelverdieners in de zorg gaat aanpakken, terwijl hij tot voor kort zélf nog een grootverdiener in de publieke sector was.