Nieuwe parlementariërs beëdigd: ‘Ik ben de Pieter Omtzigt van Tilburg’

Zojuist beëdigd wandelt GroenLinks-Kamerlid Kauthar Bouchallikht met bloemen de plenaire zaal uit. Ruimschoots op eigen kracht met ruim 27.000 voorkeursstemmen. Een paar uur eerder kwam ze via de hoofdingang op het Plein binnen onder spreekkoren tegen haar presentie met hoofddoekje in het parlement. ,,Dat was best spannend,’’ zegt ze. ,,Veel mensen steunen me wel, die stonden er niet.’’ Ze hoopt zo lang mogelijk met het openbaar vervoer naar het parlement te kunnen blijven reizen in verband met haar veiligheid.