Nieuwe ministersploeg begint meteen op achterstand: ‘Het kan nu alleen maar tegenvallen’

Vanaf nu kan het alleen nog maar tegenvallen. De net beëdigde minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf lacht de zenuwen van de dag weg. Naar aanloop van zijn benoeming tot minister werd de wetenschapper geprezen om zijn overstap naar de politiek. ,,It’s all downhill from here! Iedereen naar de zin maken, dat kan natuurlijk niet.’’



Want de problemen zijn groot in Nederland. Niet alleen op het gebied van onderwijs, maar op alle beleidsterreinen. De krijgsmacht wankelt door slecht onderhoud en het woningtekort is schrijnend, om er maar een paar te noemen. De nieuwe ploeg van 20 ministers en 9 staatssecretarissen zal zich er de komende drie jaar – de formatie duurde zó lang dat er dan al weer verkiezingen zijn – de tanden op stukbijten.