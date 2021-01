Nieuwe maatregelen tegen derde golf in de maak: ‘Variant is niet onder controle’

VIDEO OMT-berekening: één op tien heeft nu Britse coronavari­ant, maatrege­len tot de lente

18 januari Nederland zit mogelijk vast aan lockdown-maatregelen tot de lente of tot er genoeg mensen ingeënt zijn. Dat blijkt uit het nieuwe OMT-advies. De experts vinden dat extra actie nodig is nu de nieuwe Britse variant zich snel verspreidt en volgens prognoses in maart leidt tot een derde golf. Een avondklok of reisbeperkingen zijn nog opties.